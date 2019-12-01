عقار طبي يجعل علاجات «اللوكيميا» أكثر فاعلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن عقاراً يستخدم على نطاق واسع للتخلص من الحديد المتراكم في الجسم، يمكن أن يعزز فاعلية علاجات سرطان الدم النخاعي الحاد «اللوكيميا»، ومعدلات بقاء المرضى على قيد الحياة.

وأجرى فريق من الباحثين في جامعة «إمبريال كوليدج» بالعاصمة لندن دراسة لاكتشاف فوائد علاجية جديدة لعقار «ديفيروكسامين» (Deferoxamine) الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قبل أكثر من 40 عاماً، لتقليل مستويات الحديد المرتفعة في الدم، بعد عمليات نقل الدم المتكررة لمرضى «الأنيميا»، بالإضافة إلى علاج تسمم الحديد الحاد.

واُختبرت الأبحاث على عينات من نخاع العظام لدى البشر والفئران، وخلصت إلى أن بعض المناطق في النخاع العظمي تدعم الخلايا الجذعية للدم، وعندما تتفوق عليها خلايا اللوكيميا تختفي تلك الخلايا الجذعية وينخفض بشكل ملحوظ إنتاج الدم السليم، ما يتسبب بفقر الدم والعدوى والنزيف لدى مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد، ويؤثر على نجاح العلاج الكيماوي.