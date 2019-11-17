«الصحة العالمية» تعلن القضاء على نوعين من 3 لشلل الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

رحبت منظمة الصحة العالمية بخطوة «تاريخية» نحو عالم خالٍ من شلل الأطفال، مؤخراً، بعدما أكدت لجنة خبراء القضاء على النوع الثاني من 3 أنواع من الفيروس على مستوى العالم.

ويعني إعلان اللجنة الدولية للتحقق من القضاء على شلل الأطفال أنه لم يعد هناك سوى النوع الأول فحسب من الفيروس بعدما تم القضاء على النوع الثاني في 2015، والثالث الأسبوع الماضي.

وتراجعت حالات الإصابة بشلل الأطفال على مستوى العالم بنسبة 99 % منذ العام 1988، لكن النوع الأول من فيروس شلل الأطفال لا يزال متوطناً في باكستان وأفغانستان، حيث أصاب 88 شخصاً في المجمل هذا العام.

وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لأفريقيا: «القضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال حجر زاوية مهم نحو عالم خالٍ من شلل الأطفال، لكننا لا نملك ترف الاسترخاء».

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إنه «انتصار هائل في المعركة ضد شلل الأطفال».

ويغزو الفيروس الجهاز العصبي، ويسبب الشلل خلال ساعات، ولا يمكن الشفاء منه لكن يمكن الوقاية من الإصابة به عن طريق اللقاحات، وكانت حملات التطعيم الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال سبباً في التراجع الكبير في عدد الحالات على مستوى العالم.