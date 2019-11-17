اكتشاف دواء جديد لمرض السل المميت

المصدر: دبي - البيان الصحي

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير FDA على إصدار 3 عقاقير لعلاج السل، وتحتوي العقاقير الجديدة على البداكيلين واللينزوليد والمركب الجديد ويسمى البريتومانيد pretomanid، ويطلق على النظام الجديد للعلاج اسم BPaL.

وتم تطوير هذا النظام لمساعدة المرضى على مكافحة السل المقاوم للأدوية، وغير المستجيب للعلاج MDR-T، والسل المقاوم للأدوية XDR-TB، لمعالجة هذا المرض الشائع بين البشر على مستوى العالم.

سبب رئيس

ويهدف العلاج الجديد إلى القضاء على هذا المرض، لأنه السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولأنه ينتشر عن طريق الهواء فيكون من السهل انتشاره عن طريق العدوى، وبذلك يتخطى عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية WHO.

ويشرف التحالف العالمي لتطوير عقاقير السل TB، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها نيويورك، على التطوير العلمي لهذه الأدوية، المتوافق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA، ومنح إنتاج أقراص الـpretomanid الأولوية ليتم طرحه في الأسواق في أقرب وقت.