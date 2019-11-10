نتائج واعدة للقاح الملاريا الجديد

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أظهرت الإحصائيات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية WHO أن عدد الوفيات من طفيل الملاريا قد وصل إلى 584,000 حالة في عام 2013 فقط، كما وصلت معدلات الإصابة في ذلك العام إلى 198 مليون حالة، ويموت يومياً ما بقرب من 1300 طفل من الملاريا وخصوصاً في صحراء جنوب أفريقيا.

حركت الأرقام المفزعة فرقا من البحث بين العلماء لمدة عقدين كاملين من الزمان، حتى توصل مؤخراً فريق من الباحثين بجامعة Oxford البريطانية إلى اكتشاف لقاح جديد للوقاية من طفيل الملاريا.

تحصين

وتكمن صعوبة التحصين من الملاريا في صعوبة الحد من انتشارها، حيث تنتقل عبر لدغة البعوض، وتعتبر المبيدات الحشرية من الأدوات المهمة للحد من انتشاره.

يتمثل اللقاح الجديد في استخدام فيروس شمبانزي Chimpanzee virus الذي يحفز خلايا الجهاز المناعي لمحاربة الطفيل في طوره داخل الكبد تحديداً.

وأظهرت النتائج أن ثلثي مستخدمي اللقاح قد تمت حمايتهم تماماً من الإصابة، ولا يزال العلماء يدرسون مدى أمان اللقاح على صحة الأطفال في بوركينافاسو.