اكتشاف الجين المسؤول عن «انفصام الشخصية»

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف فريق بحثي الجين المسؤول عن انفصام الشخصية، عن طريق نظم حسابية لميّزة المسارات الأساسية للجينات، وحددت الجين الرئيسي لهذا المرض النفسي، الذي يسمى TCF4 وسط آلاف الجينات الأخرى.

ويتعرض الشخص المصاب بانفصام الشخصية لاضطراب عقلي شديد، فيتعرض لمجموعة من الهلاوس والأوهام والاضطرابات في التفكير والسلوك، ما يعرقل أداءه الوظائفَ اليومية ويمكن أن يسبب الإعاقة بمضي الوقت.

ويعالَج هذا المرض بطريقة متزامنة، فيتم العلاج الدوائي مع الصدمات الكهربائية، وقد يضطر الطبيب للإجراء الجراحي في نسيج الدماغ، بالإضافة إلى العلاج النفسي والتأهيلي؛ لتطوير المهارات الاجتماعية لمساعدة المرضى على الاندماج في المجتمع.

وأشارت الدراسة الطبية لهذا الاكتشاف، والمنشورة في المجلة العلمية Science Advances، إلى أن فريقاً من الباحثين في جامعة كولومبيا اكتشف الجين عن طريق النظم الحسابية، لتمييز المسارات الأساسية لهذه الجينات، وتم تحديد الجين الرئيسي ويسمى TCF4 وسط آلاف الجينات الأخرى.