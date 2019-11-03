اليد تكشف كثيراً من المشكلات الصحيّة

يكشف شكل اليد والأصابع ولونها علامات المزيد من الأسرار عن الحالة الصحية، وتُنذر بوجود مشكلات يجب الالتفات إليها، وفقاً لما أفادت به صحيفة «إنديان إكسبريس».

طول الأصابع

وفقاً لدارسة طبية متعلقة بالتهاب المفاصل والروماتيزم، فإن المرأة التي يكون إصبع البُنصر لديها، وهو الأصبع الذي ترتدي فيه الخاتم، أطول من أصبع السبابة أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب المفاصل في الركبتين، بسبب انخفاض مستوى هرمون الأستروجين، أما الرجال الذين لديهم نفس الشيء فهم أكثر عُرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

راحة اليد الحمراء مع وجود بقع جلدية: ويدل على وجود مشكلات في الكبد، ومن الممكن أن يؤدي إلى تليّفه، فمن الأفضل الإسراع لرؤية الطبيب إذا كان لديك هذا الشكل من اليد.

لون الأظافر

يؤكد الباحثون أن لون الظفر إذا كان عبارة عن لون أبيض موجود في نهاية الظفر ولون بني في بدايته يُنذركِ بوجود مشكلات في الكلى وزيادة نشاط بعض الهرمونات وفقر الدم المزمن.

راحة اليد المتعرقة

وهي حالة تُسبب فيها الغدد العرقية المفرطة النشاط عرقاً أكثر مما هو ضروري، وذلك يُنذر النساء بقرب انقطاع الطمث أو الإصابة بمرض الغدة الدرقية.

اليد الشاحبة

تُنذر بوجود مرض فقر الدم، وفقاً للجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

المفاصل المتورمة: دليل على وجود ارتفاع شديد في معدلات الكوليسترول، حيث رواسب الدهون الموجودة في الأوتار تتجمع معاً في اليدين أو المرفقين.

الأيدي المرتعشة

قد تكون من أعراض مرض باركنسون، وهو يُعرف باسم الشلل الارتعاشي، اضطراب انتكاسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي، وذلك ناتج عن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، أو آثار جانبية بسبب تناول الأدوية.