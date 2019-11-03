الشاشات الإلكترونية تهدد العين بالجفاف والعمى

المصدر: دبي- البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو المحمول أو التلفزيون أو غيرها من الأدوات التقنية الجديدة يعرض العين للإجهاد، ما يؤدي إلى إصابتها بالجفاف، وحدوث ضبابية في الرؤية وتشنجات في الرقبة والكتف، فضلاً عن المخاطر الكبيرة على المدى الطويل، بما فيها ضمور بقعة الشبكية والمياه البيضاء «إعتام عدسة العين».

إضاءة

وصرح الدكتور جوشو دونايف، أستاذ مساعد بجامعة ولاية بنسلفانيا، بأن الإنسان عندما يستخدم الشاشات المختلفة فإن عينه لا تطرف، وبذلك لا تنتشر الدموع على سطح العين ما يؤدي إلى جفافها.

وأوصى بأن الاستخدام الأمثل لتلك الشاشات ينبغي أن يكون على بعد ذراع تقريباً منها وفي نفس مستوى العين، إضافة إلى تقليل الإضاءة الناتجة عنها.

يذكر أن هذه الدراسة أجريت على 7160 فرداً بالغاً، ووجد أن 60% منهم يقضون على الأقل ست ساعات أمام الشاشات، و28% يقضون أكثر من عشر ساعات، كما وجد أن 70% منهم أشاروا إلى وجود شعور بعدم الراحة في العين.