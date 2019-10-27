علاقة مباشرة بين الإجهاد المزمن وضعف البصر

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجد علماء من جامعة سيبيريا في روسيا علاقة مباشرة بين حالة الإجهاد المزمن والتوتر، وقدرة الإنسان على تحليل المعلومات البصرية، وأثبتت دراسات وتجارب أجروها في هذا المجال أن الإجهاد يؤدي بشكل عام إلى ضعف البصر.

وقالت الباحثة الروسية يلينا فيدورينكو، لوكالة «تاس»: «اكتشفنا أن معاناة الإنسان الإجهاد المزمن تؤثر بشكل جدّي في قدرته على التحليل النوعي للمعلومات التي يحصل عليها عبر بصره»، وأشارت إلى أن «الدراسات التي أجريناها في هذا المجال تسمح بالحصول على إجابة دقيقة عن طبيعة تأثير الإجهاد المزمن في الإنسان، وتحديداً قدرته على استقبال المعلومات البصرية ومعالجتها».

وفي التجارب والاختبارات التي شارك فيها 40 متطوعاً، بينهم أساتذة جامعات وطلاب، درس العلماء تأثير الإجهاد المزمن في عمل نظم الدماغ المسؤولة عن إدراك المعلومات البصرية والاستجابة للمؤثرات الخارجية.

وشملت الاختبارات حساسية التباين خصوصاً، أو قدرة العين على اكتشاف الاختلافات في مستوى السطوع، واتضح أن حساسية التباين تكون ضعيفة عند الأشخاص الذين «يحرقون» أنفسهم في العمل، أي يُمضون ساعات طويلة خلف عملهم، ما يؤدي إلى حالة «الإجهاد المزمن».