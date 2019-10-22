تحذيرات صحية من "مسك الغابات للطهارة"

المصدر: البيان الإلكتروني

نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من غسول «مسك الغابات للطهارة». وأوضحت أنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها. وأظهرت النتائج احتواء الغسول على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بحسب ما ذكرت "صحيفة مكة" السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك. ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وأفادت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.