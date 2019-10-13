نصائح مهمة يجب اتباعها بعد إجراء العملية الجراحية

المصدر: دبي ـــ البيان الصحي

ينصح الأطباء المرضى بالاعتناء بأنفسهم جيداً بعد إجراء العمليات الجراحية تجنباً لأي مضاعفات، وكي لا يتعرضوا لأي انتكاسة صحية، لذلك يجب على المريض اتباع نظام غذائي سليم والابتعاد عن التعب والتزام الراحة وتعليمات الطبيب.

وأوردت مجلة «هيلث ساينس» بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد إجراء العلمية الجراحية حفاظاً على الصحة وأبرزها:

1

عدم حمل الأشياء الثقيلة التي تؤثر على الجرح وتسبب النزيف.

2

الاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة حسب وصفة الطبيب، ومنها المسكنات ومضادات الالتهاب وغيرها من الأدوية حسب حالة المريض

3

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على التئام الجرح بسرعة وخصوصاً الفواكه والخضراوات.

4

الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على بروتين، إذ تعمل على تسكين الألم والتئام الجرح نظراً لاحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات

5

الإكثار من تناول منتجات الألبان، حيث إنها تساعد على تعويض الجسم عن العناصر التي افتقدها.

6

الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «سي» و«ج» و«ب»، لأنها تساعد على تكوين خلايا الدم الجديدة للجسم.