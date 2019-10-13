قطرة تعالج مياه العين البيضاء بلا جراحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة أجريت في جامعة كاليفورنيا، ونشرتها مجلة «نيتشر»، أنه يمكن علاج مشكلة المياه البيضاء على العين (الكتاراكت) بواسطة محلول يحتوي على الستيرويد، دون الحاجة إلى استبدال عدسة العين عن طريق الجراحة، وهو العلاج الوحيد المتبع حالياً.

وتوصلت نتائج الدراسات، التي أجريت على الحيوانات والبشر، إلى إمكانية استخدام الأنسوتيرول على شكل قطرات عامل وقاية وعلاجاً لمشكلة المياه البيضاء دون الحاجة إلى جراحة لاستبدال عدسة العين.

وحالياً الطريقة الوحيدة المستخدمة لعلاج المياه البيضاء هي الجراحة، وهي ليست خياراً متاحاً للجميع، فبحسب منظمة الصحة العالمية توجد عوائق في بلدان عديدة أمام الحصول على العلاج الجراحي.

وتفتح نتائج هذه الدراسة باب أمل جديداً لعلاج مشكلة المياه البيضاء على العين باستخدام القطرة دون جراحة.