هل الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة؟

المصدر: دبي - البيان الصحي

تُعتبر الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة ويمكن تناولها من دون خوف، لكنّها قد لا تكون بنفس درجة فعالية الفيتامينات مستمرّة الفعالية، فطوال فترة الصلاحية، يجب أنْ يبقي المنتج يحتوي على 100% من مكوّنات المكمّلات الغذائية المضافة المدرجة على الملصق، طالما تمّ تخزين المنتج في ظلّ الظروف الصحيحة والمواتية.

لكن يجب الحذر تمامًا في حالة نموّ عفن أو انبعاث رائحة شديدة الغرابة من أقراص الفيتامينات، فذلك خطر أحمر، يُمنَع معه تناولها مطلقًا خشية التلوّث الميكروبيولوجيّ.

ولا تشترط إدارة الغذاء والدواء وضع تواريخ انتهاء الصّلاحيّة على علب المكمّلات الغذائيّة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، ولكن الشركات المصنّعة قد تختار طباعتها على المنتجات.

كما يجب التأكّد خلال فترة الحمل من تناول فيتامينات سليمة الصّلاحيّة، فالفيتامينات التي يوصى بها للفترة التي تسبق الولادة تحتوي على حمض الفوليك، الضّروريّ للحدّ من خطر عيوب الأنبوب العصبيّ في الجنين النّامي، وهو ما يعني أنّ استخدام الحوامل لفيتامينات منتهية الصلاحية في فترة ما قبل الولادة يعرضهنّ لخطر عدم الحصول على القدر الكافي من حمض الفوليك، وبالتالي ينصح بتجنّبها تمامًا حفاظاً على الجنين.