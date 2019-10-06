نصائح مهمة للحصول على نتائج سليمة لقياس ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت مؤسسة القلب الألمانية، أنه يجب قبل قياس ضغط الدم مراعاة بعض الشروط للحصول على نتائج سليمة.

وأوضحت المؤسسة أنه يجب قبل إجراء القياس أخذ قسط من الراحة لا يقل عن 5 دقائق، مع مراعاة تجنب أي إجهاد، وتفادي تناول الشاي الأسود والقهوة.

وعند القياس يجب ألّا يكون العضد الجزء العلوي من الذراع على مستوى ارتفاع القلب.

كما يجب إجراء القياس الأول في كلتا الذراعين، وبعد ذلك تستخدم الذراع ذات القيمة الأعلى في كل القياسات التالية.

ويجب إجراء القياس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني نصف دقيقة، ويعتمد التشخيص على متوسط آخر قياسين.

وعند ارتفاع ضغط الدم ينبغي إجراء القياس عدة مرات في اليوم، وعدة أيام في الأسبوع.

ولأن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب عواقب وخيمة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، يجب علاجه سريعاً، بالأدوية الخافضة للضغط، وباتباع أسلوب حياة يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة، والأنشطة الحركية، وإنقاص الوزن، والإقلال من الملح، والإقلاع عن المشروبات الكحولية.