عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54%

المصدر: دبي - البيان الصحي

استجاب بشكل مبدئي أكثر من نصف الذين يعانون مرض السرطان في الرئة، (نحو 54%) لعقار تحت التجربة من إنتاج شركة «أمجين» الأمريكية للأدوية الحيوية، ويستهدف العقار المحرك الوراثي للمرض الذي كان يعتبر في السابق يصعب علاجه.

وأضافت أن الجرعة الأعلى من العقار «إيه إم جي 510» لـ«أمجين» أدت إلى انكماش الأورام في 7 من 13 مريضاً، استناداً إلى عمليات التصوير فيما بعد العلاج، بينما ظل الستة الباقون يعانون المرض.

دراسة

وقالت وكالة أنباء «بلومبرغ» إن هناك تسعة تشملهم الدراسة، ولا يزالون يتعاطون أقراصاً بشكل يومي.

وازداد السرطان لأحد المرضى بعدما استجاب في البداية للعلاج، بينما توفي ثلاثة آخرون بعد ذلك، وفقاً لنتائج تم عرضها في المؤتمر العالمي عن سرطان الرئة في برشلونة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت النتائج أن الباحثين ربما يكونون قد حددوا طريقة لمواجهة «كيه آر إيه إس» وهو جين شائع في الأورام البشرية. ويتشكل شكل الجين الذي يستهدفه العقار «إيه إم جي 510» في نحو 13 في المئة من سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة.