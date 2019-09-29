لقاح سنوي.. بدلاً من الأدوية اليومية للكوليسترول

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف فريق من العلماء لقاحاً يؤخذ مرتين في السنة قد يكون بديلاً عن الأدوية الخافضة للكوليسترول أو ما يُعرف بـ«الستاتينات»، وقد يصنع فارقاً كبيراً في حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم.

والدراسة التي أجراها علماء في شركة «مديسينس» (Medicines) البريطانية التي تعمل على تطوير الدواء، نشرتها «ديلي ميل» خلُصت إلى أنّ تلك الحقنة أدّت إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم لدى المشاركين إلى النصف من دون أن تترك أيّ آثار جانبية واضحة. إشارة إلى أن الدراسة شملت 1600 شخص واستغرق إجراؤها 18 شهراً.

وقاد الدراسة كوزيك راي، وهو أستاذ الصحة العامة واستشاريّ قلب في «إمبريال كوليدج» في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقاً للأطباء، سيتمكن المرضى من استبدال أقراص الستاتين اليومية بالحقنة السنوية، والتي تساعد أيضاً في خفض خطر الإصابة بنوبة قلبيّة أو سكتة دماغيّة.

تحول لافت

وفي معرض تقديم النتائج إلى أبرز أطباء القلب في «مؤتمر الجمعيّة الأوروبيّة لأمراض القلب» في باريس بفرنسا الشهر الماضي، قال راي: إنّ «اللقاح يشكِّل تحولاً لافتاً في معالجة الكوليسترول. سهولة أخذ اللقاح، بدلاً من تناول الأدوية يومياً، هي المفتاح».

ويتوقع أن يصبح اللقاح متوفّراً في الأسواق في غضون سنتين تقريباً. ويأمل الباحثون، أن يؤدي ذلك إلى تحسين حياة مرضى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، والذين ينسون تناول الأدوية الخافضة له أو يعانون آثاراً جانبيّة من الأدوية.