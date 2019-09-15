علاج مطوّر للشلل الرعاش

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف باحثون بريطانيون نجاح علاج جديد لمرض الشلل الرعاش (باركنسون) في إيقاف أعراض المرض ومنعها من التطور. ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن علماء في مستشفيي «فرينتشاي» و«ساوثميد» بمدينة بريستول، أن زيادة مستويات البروتين الطبيعي يمكن أن تؤدي إلى تجديد خلايا الدماغ التي تموت إذا تمَّ توصيلها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنابيب.

وقال الأطباء: إنَّ التجربة أثبتت إمكانية زرع الأدوية مباشرة في أدمغة المرضى بشكل آمن على مدى شهور أو سنوات من خلال ممر صغير خلف الأذن.

وخضع 41 مشاركاً للعلاج من بينهم توم إيزاك البالغ من العمر 49 عاماً، الذي تمَّ تشخيص حالته في سن الـ27 عاماً إذ كان دوره أساسياً في إجراء التجربة لأنه من بين أكثر الحالات خطورة.