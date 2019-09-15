ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يسبب سرطان البنكرياس

المصدر: دبي - البيان الصحي

تزداد احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس مع زيادة مستوى السكر في الدم، وفقاً لما أكده الطبيب تشول يون باك، الذي أشار إلى بحث أظهر أنّ التشخيص المبكر لفرط سكر الدم وانخفاض معدل الغلوكوز في الجسم يمكن أن يطيلا عمر الناس ويقلل بشكل كبير من انتشار هذا النوع من الورم بين الناس.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية الحالية، انتشر حول العالم، منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى اليوم وباء السمنة، حيث يعاني واحد من ثلاثة أشخاص من سكان العالم جراء الوزن الزائد وحوالي 15٪ من أشكال السمنة الشديدة.

وترتبط نحو 47٪ من الأمراض، على سبيل المثال، تصلب الشرايين والسكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكري والسرطان، بالوزن الزائد.

وحسب نتائج البحث يرتبط ارتفاع الغلوكوز في الدم باحتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 17٪، وزادت حالة ما قبل السكري من هذه الفرص بنسبة 50٪، وتتضاعف النسبة عند الإصابة بالسكري.

ويمكن لهذا الاكتشاف أن يقلل عدد مرضى السكري المتزايد وارتفاع مستوى استهلاك السكر في العالم، وبالتالي الحد من عدد المصابين بسرطان البنكرياس.

ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تبدأ السلطات والخدمات الطبية في جميع بلدان العالم في مراقبة مستوى الغلوكوز في الجسم بشكل فعّال، وليس فقط لدى مرضى السكري.