آلام الركبة تعرّض كبار السن لخطر الاكتئاب

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة يابانية حديثة من أن آلام الركبة التي تداهم كبار السن بسبب هشاشة العظام تزيد فرص الإصابة بالاكتئاب.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كيئو اليابانية، وأوضحوا أن هشاشة العظام تؤثر على حوالي 55% من الأشخاص فوق سن الأربعين في اليابان.

وركز فريق البحث على فحص آثار آلام الركبة على الاكتئاب، وذلك لقلة الأبحاث التي تسلط الضوء على حقيقة ارتباط ألم الركبة بالاكتئاب.

وقام الباحثون بمراقبة 573 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر ويعيشون في اليابان، وعندما بدأت الدراسة بين عامي 2005 و2006 لم يكن لدى أي من المشاركين أعراض الاكتئاب، وعقب مرور عامين من المراقبة فحص الباحثون المشاركين من حيث آلام الركبة وأعراض الاكتئاب لديهم فوجدوا أن 12% ممن أصيبوا بآلام الركبة نتيجة هشاشة العظام ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب.

وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة نيو هيلث جورنال أن الأشخاص الذين عانوا من آلام في الركبة أثناء النوم أو أثناء ارتداء الجوارب أو أثناء دخولهم أو خروجهم من السيارة كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن إصابتهم بأعراض الاكتئاب. وخلُص الباحثون إلى أن متابعة كبار السن الذين يعانون من ألم في الركبة يمكن أن تكون مفيدة للمساعدة في فحص الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالاكتئاب واكتشاف المرض.