عقار جديد يقلّل عودة الأورام بعد جراحات سرطان الثدي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقاراً مضاداً للالتهابات ومسكن للآلام، يقلل عودة الأورام لدى مريضات سرطان الثدي، بعد جراحة إزالة الأورام السرطانية.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد «وايتهيد» للأبحاث الطبية الحيوية في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الأحد، في دورية (Science Translational Medicine) العلمية.

وأوضح الباحثون، أن بعض المريضات اللاتي يخضعن لعمليات جراحية لإزالة أورام الثدي، يبقى الخطر لديهن قائماً لعودة الأورام مرة أخرى، لأسباب لا تزال غير واضحة بصورة كاملة حتى الآن.

وفي محاولة للحد من تكرار عودة الأورام السرطانية، أجرى فريق البحث دراسته لاختبار فاعلية عقار «ميلوكسيكام» (meloxicam) الذي ينتمي إلى مجموعة مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة، حيث يكافح الالتهاب ويخفف الألم والتورم. ولرصد التوقيت الذي تحدث فيه الانتكاسة لدى مريضات سرطان الثدي، راقب الفريق 327 امرأة خضعن لعملية استئصال الثدي لإزالة الأورام السرطانية.

ووجد الفريق أن ذروة الانتكاسات تحدث عند الشهر 12 إلى 18 بعد الجراحة، ووجدوا أيضاً أن عدداً قليلاً من المريضات اللاتي تناولن مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة لتسكين الآلام حدثت لديهن انتكاسة بعد الجراحة.

وقال الدكتور كوردان كرول، قائد فريق البحث: «إن الجراحة ضرورية لعلاج الكثير من الأورام، وخاصة سرطان الثدي، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية».