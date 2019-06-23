عقار للأمراض العقلية يعالج الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد باحثون في جامعة إكسترا البريطانية، أنهم نجحوا في توظيف عقار «بيمافانسيرين» لتحسين أعراض الاضطرابات العقلية بشكل كبير من دون إحداث أي آثار جانبية مثل تلك التي تحدثها أدوية العلاج المستخدمة حالياً. وأضافوا، أن هذا العقار يختلف عن غيره بأنه يقدم فوائد كبرى لدى الأشخاص المصابين بأعراض مرضية شديدة.

وتعتبر الاضطرابات العقلية شائعة لدى المرضى المصابين أيضاً بالعته الدماغي خصوصاً بمرض الزهايمر. ويتناول هؤلاء المرضى حالياً أنواعاً من العقاقير المضادة التي تخدرهم أكثر من معالجتها لأعراض مرضهم، إضافة إلى أنها تزيد تدهور الذاكرة ومن خطر وقوعهم على الأرض، والتعرض لجلطة السكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

وقال كلايف بالارد البروفيسور في الجامعة الذي أشرف على الدراسة المنشورة في مجلة «لانسيت» الطبية، إن فريقه طوّر استخدام هذا العقار لعلاج الاضطرابات العقلية التي تشمل اضطراب الأوهام، والهلوسة. ونفذ الباحثون تجارب على سلامة العقار على 181 مصاباً بالاضطرابات العقلية المصاحبة لمرض الزهايمر تناولته مجموعة منهم، بينما تناولت مجموعة أخرى دواء وهمياً.