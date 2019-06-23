جهاز جديد لحماية النساء من حرج سلس البول

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر سلس البول من الأمراض المحرجة التي تصيب النساء، وهذا المرض، من خلال دراسات وأبحاث نشرتها «ديلي ميل»، يؤثر سلباً في حياة أكثر من 3 ملايين امرأة في بريطانيا، ويتسبب لأي امرأة بحرج شديد، غير أن جهازاً جديداً تم طرحه في الأسواق للحد من مخاطر التسربات.

ومن المعروف، كما تشير «ديلي ميل»، أن الإجهاد يتسبب في إصابة بعض النساء بمرض سلس البول، وينتج عن الإجهاد ضعف في عضلات قاع الحوض التي تتحكم في تدفق البول، ويمكن أن يؤدي إلى تسرب غير طوعي أثناء ممارسة الرياضة مثل الجري أو اليوغا، أو أثناء السعال والعطس.

الجدل حول الحل الجراحي، وزرع شبكة للمهبل، التي تركت عدداً كبيراً من المرضى يعانون مضاعفات صادمة، هو الذي دفع بالجهاز الجديد الذي تم طرحه أخيراً في معرض اللياقة البدنية الإسكتلندي، للحد من مخاطر التسريبات، مع السماح للمرأة بإدارة المشكلة نفسها في المنزل.

تم تصميم الجهاز المطاط القابل لإعادة الاستخدام، ودعا أوريستا، في شكل جرس، وهو يدعم عضلات المثانة، ويمنع البول من الهروب، ويمكن غسله ويمكن استخدامه طوال اليوم، بما في ذلك أثناء أنشطة مثل التمرينات الرياضية.

في الوقت الراهن، النساء اللاتي يخترن عدم التحدث مع الطبيب أصبح بإمكانهن شراء منصات سلس البول من السوبر ماركت التي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 300 جنيه استرليني في السنة.

تم تصميم أوريستا من قبل اختصاصي أمراض الجهاز التناسلي الكندي سكوت فاريل، وقد استخدمت من قِبل 10،000 امرأة في كندا.