أحدث علاج للهشاشة يزيد كتلة العظام بنسبة 800 %

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف فريق بحثي أمريكي علاجاً جديداً لوقف هشاشة العظام من هرمون «الإستروجين»، الذي يقوم بمجموعة واسعة من الوظائف في جسم الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإنجاب.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أجرى علماء من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس سلسلة من الدراسات لمعرفة المزيد عن هرمون الإستروجين في الدماغ، واكتشفوا مصادفة أنه يمكن أن تغير وجهة أبحاث هشاشة العظام، حيث إن منع الإستروجين في منطقة ما تحت المهاد في المخ يزيد كتلة العظام الكلية بنسبة 800%.

وعندما اختبر الباحثون عظام الفئران الكثيفة، وجدوا أنها كانت أيضاً قوية بشكل خاص، بعد منع هرمون الإستروجين من المخ.

وأضاف الباحثون، إن اكتشافنا يجعل مساراً جديداً تماماً يمكن استخدامه لتحسين قوة العظام لدى النساء الأكبر سناً والآخرين الذين لديهم عظام هشة.