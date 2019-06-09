صيدلية السفر فعّالة لمواجهة المتاعب الصحية الطارئة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

تعد صيدلية السفر سلاحاً فعالاً ضد المتاعب الصحية الطارئة أثناء السفر، والتي قد تحرم المرء من الاستمتاع برحلته السياحية، ولكن ما محتويات صيدلية السفر المثالية؟

وقال الدكتور بوركهارد ريكه، لوكالة الأنباء الألمانية د ا ب: إن على صيدلية السفر أن تشتمل على أدوية لعلاج المتاعب الصحية الشائعة مثل الغثيان، والحمى، والإسهال، والألم، مع مرهم للجروح. وأضاف اختصاصي طب السفر الألماني، إنه في حال السفر إلى مناطق موبوءة بالملاريا، أو فيروس زيكا، أو حمى الضنك، فيجب اصطحاب أدوية الوقاية من الملاريا، والسبراي، الطارد للبعوض المحتوي على المادة الفعالة DEET بنسبة تركيز 50%.

أما الأدوية الحيوية والأدوية، التي تصرف بوصف الطبيب، فيجب اصطحابها بكمية زائدة بمقدار الثلث تقريباً، ليكون المرء في مأمن عند أي ظروف طارئة، كما يجب أن تحتوي صيدلية السفر على بعض الأدوات المهمة مثل ترمومتر، ومقص وملقاط، وسبراي تعقيم، ولاصقات طبية.