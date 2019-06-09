علاجات تساعد في التخلص من حرقة المعدة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

تعتبر حرقة المعدة من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وتنجم عن انتقال حامض المعدة إلى أعلى الحلق الأمر الذي يتسبب بشعور مزعج للغاية. وللتخلص من حرقة المعدة أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية مجموعة من النصائح المفيدة في هذا الخصوص على النحو التالي:

تناول وجبات صغيرة على دفعات بحسب خبيرة التغذية ليلي جونز فإن تناول وجبات كبيرة يدفع المعدة لإنتاج المزيد من الأحماض والتي قد تندفع إلى البلعوم بسبب امتلاء المعدة، لذا يُنصح بتناول وجبات صغيرة لتجنب حرقة المعدة.

تناول الطعام ببطء

يُنصح بتناول الطعام ببطء وقضاء وقت كاف في مضغه لأن الدماغ يحتاج لـ 20 دقيقة على الأقل ليعطي إشارة للمعدة بالشبع.

تجنب التدخين

يعتبر التدخين وتناول المشروبات الكحولية من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمال حدوث حرقة المعدة، لذا لا بد من التخفيف قدر المستطاع من تناول المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين.