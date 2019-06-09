المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن دخان التبغ يمنع التئام الجروح، في حين أن دخان السجائر الإلكترونية لم يكن له أي تأثير حتى بعد تعرض الجرح لتركيز الدخان بنسبة 100%.

وللتأكد من نتائج البحث الذي نشرت نتائجه، في دورية (Toxicology Letters)، قام الفريق بتعريض خدش خلايا المختبر الجلدية.

وراقب الفريق سرعة التئام هذه الجروح بعد تعريضها لدخان السجائر، لمدة 20 ساعة متواصلة، بتركيزات مختلفة من دخان السجائر العادية والإلكترونية.

وبلغت نسبة تركيز دخان السجائر العادية، من 1 إلى 30%، بينما وصل تركيز دخان السجائر الإلكترونية من 40 إلى 100%.

ووجد الباحثون أن دخان السجائر يمنع التئام الجروح عند تركيز 20 %، بينما لم يؤثر دخان السجائر الإلكترونية الذي وصل تركيزه إلى 100% على عملية التئام الجروح.

وقال الدكتور جيمس مورفي، قائد فريق البحث، رئيس قسم تقليل المخاطر بالشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، إن «النتائج تشير إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر العادية تمنع التئام الجروح».

وأضاف أن «هذه المواد الكيميائية موجودة بتركيزات منخفضة جداً أو منعدمة في السجائر الإلكترونية، ولذلك لم تؤثر على عملية التئام الجروح».

وكانت بحوث سابقة أظهرت أن دخان السجائر الإلكترونية أقل سمية من السجائر العادية بنسبة 92-99% وأنها أكثر أماناً من السجائر العادية بنسبة 95%.