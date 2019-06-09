«أنسولين ذكي» يمنع هبوط السكر

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

طور باحثون أمريكيون نوعاً جديداً من الأنسولين «الذكي» يمكن أن يساعد على منع نقص السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يستخدمون هذا الدواء لإدارة مرض السكري. وأوضح الباحثون لصحيفة ديلي ميل أن الأنسولين هو هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي في البنكرياس، ويساعد الجسم على تنظيم الجلوكوز، الذي يتم استهلاكه من خلال الطعام ويزود الجسم بالطاقة. ويمكن لجرعة زائدة من الأنسولين أن تسبب نقص السكر في الدم، عندما يكون سكر الدم منخفضاً للغاية، وقد يؤدي ذلك إلى نوبات غيبوبة، أو الموت في الحالات القصوى.

ولتلافي هذه المشكلة، طور الفريق نوعاً من الأنسولين «الذكي» يسمى «i-insulin»، يمكن أن يمنع مستويات السكر في الدم من الانخفاض بدرجة كبيرة. وكي يختلف عن الأنسولين التقليدي، أضاف فريق البحث جزيئاً إضافياً إلى الأنسولين الذكي الجديد، يسمى «مثبط نقل الجلوكوز»، يتحكم في مستويات الجلوكوز في الخلايا، ولا يدعها تنخفض بدرجة كبيرة. وقال الدكتور تشن جو، قائد فريق البحث: «يعمل الأنسولين الجديد لدينا مفتاحاً ذكياً يسمح بدخول الجلوكوز إلى الخلية، لكنه يمنع الجلوكوز من الدخول إلى الخلية بمستويات كبيرة عندما يكون سكر الدم طبيعياً، وهذا يبقي نسبة السكر في الدم عند مستوياتها الطبيعية، ويقلل من خطر نقص السكر في الدم».

وأضاف: «يمكن أن يستجيب هذا الأنسولين بسرعة أيضا لمستويات الجلوكوز المرتفعة، على سبيل المثال، بعد تناول وجبة، عندما ترتفع مستويات الجلوكوز».