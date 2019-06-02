أول دواء لا يعتمد على المضادات الحيوية للسل

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

قال علماء بريطانيون، إنهم طوروا أول دواء لا يعتمد على مركبات المضادات الحيوية لعلاج مرض السل بنجاح في الحيوانات.

العلاج طوره باحثون بجامعة مانشيستر البريطانية، ونشروا نتائج أبحاثهم، في دورية (Journal of Medicinal Chemistry) العلمية.

وأوضح الباحثون أنه رغم تطوير لقاح ضد مرض السل قبل حوالي 100 عام، لكن ما زال واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم مصاباً بهذا المرض المعدي.

وأضافوا أن حوالي 1.7 مليون يموتون بسبب المرض كل عام حول العالم، وتم تشخيص وعلاج 7.3 ملايين شخص عام 2018، وتنتشر أكثر الإصابات في إفريقيا والهند والصين.

ويضطر المرضى عادة إلى تناول مزيج من المضادات الحيوية القوية على مدى 6 إلى 8 أشهر للتخلص من السل، وكثيراً ما تحمل تلك المضادات آثاراً جانبية، مع خطر بنسبة 20% لعودة المرض إليهم مرة أخرى، وانتشار مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وعن الدواء الجديد، قال الباحثون إنه لا يعتمد على المضادات الحيوية، بل هو مركب دوائي يعمل عن طريق استهداف دفاعات المتفطرة الدرنية أكثر من البكتيريا نفسها، ويمكن أن يزيل سلالات المرض المقاومة للمضادات الحيوية.

وأجرى الفريق دراسته على مجموعة من الحيوانات المصابة بالسل، بينها الخنازير، وأثبت العلاج أنه فعال في القضاء على مرض السل. وتمت معالجة الحيوانات المصابة بعدوى السل الحادة والمزمنة بالمركب الذي تم اكتشافه بعد التحقق من العشرات من المشتقات والمركبات الأخرى التي يعتقد أن لها خصائص مشابهة، في أبحاث استمرت مدتها 10 سنوات. ويأمل الفريق في أن يتم تطوير المركب إلى دواء يستخدمه البشر في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.