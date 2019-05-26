علاج معدّل وراثياً لمرضى سرطان الدم الليمفاوي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى نتائج مبشرة في مجال ابتكار علاج يعدّل وراثياً يستهدف الخلايا المناعية للمرضى الذين يعانون سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

وبحسب الدراسة، سجلت حالات عدة لتوقف الأعراض لسرطان الدم ضمن عينة محدودة، وذلك بعدما استجاب ثمانية من البالغين الـ14 المشاركين في الدراسة للعلاج، إذ توقفت عند أربعة 4 منهم أعراض المرض على المدى الطويل والأربعة الآخرون تجاوبوا جزئياً مع العلاج.

وأوضحت مجلة «ساينس ترانسلايشنل ميديسين» أن هذا العلاج المناعي الشخصي المعروف باسم «سي تي إل 019» طوره باحثون في مركز إبرامسون للسرطان وكلية الطب «بيريلمان سكول أوف ميديسين» التابعين لجامعة بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة.

وأوضح أحد معدي الدراسة كارل جون أن «الفحوص التي أجريت على المرضى الذين توقفت لديهم الأعراض أظهرت أن الخلايا المعدلة تبقى في الجسم لديهم على مدى سنوات بعد تلقيهم العلاج من دون أي أثر للخلايا السرطانية»