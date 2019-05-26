دهون البطن لعلاج هشاشة عظام الركبة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

ذكرت دراسة طبية أن حقن الركبتين بدهون المعدة لأشخاص يعانون من هشاشة العظام، تقلل من أعراض المرض بنسبة 75% في ثلثي الحالات. ويصيب مرض هشاشة العظام نحو 14% من البالغين فوق 25 عاماً، وثلث البالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في الولايات المتحدة.

ومنحت الدراسة أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام فيما يتعلق بتقليل الأعراض، وذلك وفق باحثين من التشيك، قاموا بإجراء الدراسة.

وقال الباحثون: إن الدراسة أجريت من قبل معهد «ناتوروباتشيك» الأمريكي للأبحاث، على 1114 متطوعاً من المرضى، حيث تم زرع خلايا دهنية في منطقة الركبتين ساهمت في تحسن حالتهم الصحية، حسب ما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية. وأوضح الدكتور ياروسلاف ميشاليك أن حقن الركبتين لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة، مشيراً إلى أن المريض يشعر بتحسن تدريجي بعد 3 أشهر إلى 12 شهراً من العلاج.

وأضاف ميشاليك أن السمنة ساهمت في تباطؤ شفاء عدد من المرضى الذين يعانون من أعراض الهشاشة. ووجد الباحثون أن استخدام مسكن للألم انخفض بشكل كبير بعد العلاج، لافتين إلى أن عدداً من المرضى كانوا يستهلكون كميات كبيرة من المسكنات لتخفيف الأعراض.