المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

حذر المجلس الألماني للسلامة المرورية من أن أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة، إذ تتسبب في الشعور بالتعب والنعاس، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال التثاؤب وتثاقل الجفون.

وفي التفاصيل أنّ الخبراء الألمان نصحوا بعدم قيادة السيارة فور تعاطي الأدوية، وذلك لمنع وقوع حادث، ثم العمل على تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة الأنشطة الحركية كالمشي مثلاً.

وتحدث حساسية الأنف بسبب انتشار حبوب اللقاح خلال فصل الربيع، حيث تشمل أعراضها سيلان الأنف والعطاس واحمرار العين وزيادة الدموع. وينصح من يعانون الحساسية تجاه حبوب اللقاح بالحذر عند قيادة السيارة خلال فصل الربيع، حيث يهدد العطاس سلامة القيادة. ويذكر الخبراء أنه أثناء العطاس يغلق قائد السيارة بشكل لا إرادي عينيه لمدة ثانية واحدة تقريباً، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 متراً تقريباً دون رؤية الطريق، وهو ما يرفع خطر وقوع حادث، وفقاً للخبراء.