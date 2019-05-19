إنجاز طبي يبشر بنهاية انتشار «الإيدز»

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أظهرت دراسة طبية أن الأدوية التي تثبط فيروس الإيدز بالكامل، تمنع أيضا انتقاله عن طريق الممارسة الجنسية، وهو ما يبشر بوقف انتشار المرض في المدى القريب.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والذين يتناولون عقاقير لتثبيط الفيروس بالكامل لا ينشرونه عندما يمارسون الجنس.

ودرس العلماء ألفاً من الأزواج، أحدهم مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وأخذ الأدوية المضادة للفيروسات لقمع الفيروس.

وعلى مدار ثماني سنوات، لم ينتقل الفيروس مرة واحدة.

وقال البروفيسور أليسون رودجر من جامعة كوليدج في لندن، الذي شارك في قيادة البحث: «إن الدراسة قدمت أدلة قاطعة على أن خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مع العلاج المضاد للفيروسات الراجعة هو صفر».

وأضافت أن هذه الرسالة القوية يمكن أن تساعد في إنهاء مرض الإيدز عن طريق منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.