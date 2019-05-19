بعض أدوية تقليص الحموضة تزيد خطر النوبات القلبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن بعض الأدوية المستخدمة لتقليص الحموضة في المعدة قد تكون مرتبطة بزيادة تراوح نسبتها بين 16 و21 % في خطر التعرض لنوبة قلبية.

وهذه الأدوية المعروفة باسم مثبطات مضخة البروتون مثل الـ«نكسيوم» والـ«بريلوزيك» والـ«بريفاسيد» هي من بين أكثر العلاجات الموصوفة طبياً في العالم، وتمثل سوقاً بقيمة 14 مليار دولار، وفق ما أوضح معدو هذه الدراسة من كلية الطب في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما أن هذه الأدوية أظهرت فعالية في تقليص الحموضة في المعدة ومنع حصول حروق في الصدر عندما يصعد حمض المعدة إلى المريء.

رابط

وقال نيغام شاه الأستاذ المساعد في المعلوماتية الحيوية الطبية في جامعة ستانفورد وأحد معدي الدراسة: إن «الرابط الذي توصلنا إليه بين استخدام هذه الأدوية وزيادة مخاطر التعرض لنوبة قلبية لا يثبت بنفسه وجود علاقة سببية بين الأمرين».

لكنه شدد على أنه بالنظر إلى أن هذا التحليل تناول الملفات الطبية الإلكترونية لنحو ثلاثة ملايين شخص وشمل مليارات البيانات الطبية، يتعين أخذ حقيقة هذا الرابط على محمل الجد، خصوصاً أن بعض هذه المضادات للحموضة متوافرة للبيع من دون وصفة طبية. وأوضح الباحثون الذين نشرت نتائج بحثهم في مجلة «بلوس وان» الأمريكية أن الأطباء يقدمون أكثر من مئة مليون وصفة طبية سنوياً بهذه المضادات للحموضة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر من الأدوية الحميدة إلا بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون دواء «بلافيكس» المضاد للتخثر.

وعلق نيكولاس ليبر الأستاذ المساعد في جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة ستانفورد والمعد الرئيس لهذه الأعمال قائلاً إن «هذه الأدوية قد لا تكون آمنة بالقدر الذي نظنه».