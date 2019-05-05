عقار يبشّر بنهاية المعاناة مع غسيل الكلى

المصدر: دبي - البيان الصحي

منح عقار جديد الأمل لمرضى غسيل الكلى بعد تأكيد الباحثين قدرته على إنهاء المعاناة مع الغسيل، وذلك بعد تجارب على العقار امتدت لثلاثة أعوام.

وأكد الباحثون أن عقار «تولفابتان» يساهم في الحد من تدهور وظائف الكلى وتقليل الآلام بالإضافة إلى السيطرة على العدوى الميكروبية التي تصيبها، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المتوقع طرح العقار الثوري في بريطانيا خلال العام الجاري، وذلك بوصفه العلاج الأول من نوعه لمرض تكيس الكلى، إذ لا يقتصر دوره على تخفيف الأعراض فقط بل سيساهم في تغيير طبيعة حياة مرضى الكلى وتخفيف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

يُذكر أن مرض تكيس الكلى يسبّب في تضخم حجم الكلى ليصل في بعض الأحيان إلى أضعاف حجمها الطبيعي، مما يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.