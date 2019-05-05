تطوير عقار قد يعالج سرطان البروستاتا في مراحله المختلفة

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أكد باحثون من معهد أبحاث السرطان في ميرلاند أنهم يعملون على تطوير عقار جديد قد يفيد الرجال الذين يعانون من سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة التي لا تستجيب للعلاج.

وكشفت الدراسة، التي أُجريت على فئران التجارب، أن المثبطات الكيميائية Hsp90 تجرد خلايا السرطان من دفاعاتها ضد العلاجات الهرمونية.

وقال الفريق البحثي إن هذا العقار مبشر لعلاج السرطان المقاوم للعقاقير.

وسرطان البروستاتا هو الأكثر انتشاراً بين الرجال في المملكة المتحدة، وعادة ما يصيب الرجال في سن ما فوق الخمسين. ويصاب به واحد من بين كل ثمانية رجال في مرحلة ما من حياته.

وأحياناً ما تفيد العلاجات الهرمونية في الشفاء من السرطان، إذ تستهدف مستقبلات الأندروجين المسؤولة عن نمو هرمونات الأندروجين المنشطة للذكورة. إلا أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تعمل بطريقة مختلفة، إذ تخلق نوعاً غير معتاد من مستقبلات الأندروجين غير المرتبطة بنمو الهرمونات، وبالتالي لا تستجيب لأنواع العلاج المعتادة. وهذا هو النوع الأكثر انتشاراً لمقاومة العلاج في سرطان البروستاتا، والذي يؤدي إلى تطور أورام شرسة، غير قابلة للعلاج.

ونُشر البحث الأخير في دورية «أبحاث السرطان»، وكشف عن نوع من العقاقير يقلل من إنتاج نوعي مستقبلات الأندروجين السابق ذكرهما.