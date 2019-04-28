الصداع النصفي يهدد النساء بأمراض القلب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشفت دراسة طبية أن النساء المصابات بالصداع النصفي قد يكن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية كالنوبات القلبية والجلطات.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات 115541 ممرضة تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عاماً وخضعن للدراسة من عام 1989 إلى يونيو 2011.

وقالت 17531 امرأة في بادئ الأمر إن الطبيب قام بتشخيص إصابتهن بالصداع النصفي. وأبلغت 6389 امرأة أخرى بإصابتها بالصداع النصفي خلال سنوات المتابعة. وخلال هذه الفترة وقعت 1329 من مشكلات القلب والأوعية الدموية كالنوبات القلبية والجلطات كما توفيت 223 امرأة لأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية والدموية.

واتضح أن المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والكولسترول ولهن تاريخ أسري من الإصابة بالنوبات القلبية وأنهن مدخنات وبدينات.

وبحساب عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمال إصابة النساء بمشكلات القلب والأوعية الدموية توصل الباحثون إلى أن المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة بخمسين في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لا يعانين من نوبات الصداع القاسية.

وقال توبياس كيرث كبير الباحثين ومدير معهد الصحة العامة في ألمانيا إنه يجب ألا تشعر النساء بالخوف من النتائج الجديدة. وأضاف أنه لم يعرف إن كان علاج الصداع النصفي يؤدي إلى الحد من خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.