قطع الحامل مسافة 80 كم قد يعرّض نمو الجنين إلى التباطؤ

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت نتائج دراسة جديدة إن الحامل التي تقطع مسافة طويلة إلى العمل تتجاوز الحد الأقصى الموصى به، وهو 80 كم، تعرّض نمو الجنين إلى التباطؤ بنسبة تصل إلى 43 بالمئة، خاصة إذا بلغت الكيلومترات الزائدة 16 كم.

وأوصت الدراسة بألا تزيد المسافة إلى مكان العمل على 16 كم خلال فترة الحمل حتى لا ينخفض وزن المولود.

التوتر الذي يسببه الانتقال بالسيارة أو الحافلة لمسافة طويلة ينعكس سلباً على نمو الجنين. وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية «إيكونوميكس أند هيومان بيولوجي»، هناك ارتباط بين انخفاض وزن المولود وبين زيادة المسافة التي تقطعها الحامل للذهاب إلى العمل كل يوم. ويعتقد فريق البحث من جامعة ليهاي الأمريكية أن التوتر الذي يسببه الانتقال بالسيارة أو الحافلة لمسافة طويلة ينعكس سلباً على نمو الجنين.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن طول المسافة إلى العمل يؤدي إلى انخفاض عدد زيارات الحامل إلى الطبيبة للمراجعة خلال أشهر الحمل، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الآثار السلبية أثناء عملية الولادة.