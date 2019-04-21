علاج مبتكر للكوليسترول بتكنولوجيا النانو والمقص الجيني

المصدر: دبي _ البيان الصحي

استخدم باحثون أمريكيون تكنولوجيا النانو وأداة تعديل الجينات «كريسبر كاس 9» لتعطيل جين رئيسي مرتبط بالكوليسترول في خلايا كبد الفئران، وهو تقدم قد يؤدي إلى وسائل جديدة لتصحيح الجينات التي تسبب ارتفاع الكوليسترول وغيرها من أمراض الكبد. وتعني تكنولوجيا_النانو تصميم ومعالجة مواد أصغر من عرض شعرة الإنسان بآلاف المرات.

وقال دانيال أندرسون البروفيسور المساعد في الهندسة الكيمياوية في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ومؤلف الدراسة: «أظهرنا أنك تستطيع صنع جسيمات متناهية الصغر يمكن استخدامها لتعديل الحامض النووي الوراثي «دي. إن. إيه» في كبد الحيوان البالغ بشكل دائم ومحدد».

وتبشر الدراسة التي نشرتها دورية «نيشتر بايوتكنولوجي» بإمكانية تعديل الجينات بشكل دائم ومنها جين «بي. سي. إس. كيه. 9» المنظم للكوليسترول.

وحاول العلماء في الدراسة تطوير وسيلة آمنة وفعالة لتوفير المكونات المطلوبة للأداة الجينية كريسبر_كاس_9، وهي أشبه بالمقص الجزيئي الذي يستطيع انتقاء وإبعاد الجينات المعيبة وإحلالها بغيرها من الحامض النووي الوراثي.

فعالية

وفي تجارب تستهدف جين «بي. سي. إس. كيه. 9» أثبتت التكنولوجيا الجديدة فعالية كبيرة وقضت على الجين في أكثر من 80% من خلايا الكبد.

وقال الباحثون إنه لم يوجد أثر لبروتين «بي. سي. إس. كيه. 9» الذي صنعه الجين في الفئران المعالجة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 35% في إجمالي معدل الكوليسترول.

ويمكن لمستويات الكوليسترول المرتفعة أن تسد الشرايين وتسبب انخفاضاً في تدفق الدم وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة.

ويعكف الفريق حالياً على تحديد أمراض كبد أخرى يمكن أن تستفيد من الطريقة العلاجية الجديدة وتنقيحها لاستخدامها مع البشر.

وقال أندرسون: «إذا استطعت إعادة برمجة الحامض النووي الوراثي في كبدك وأنت لا تزال تستخدمه فإننا نعتقد أنه يوجد الكثير من الأمراض التي يمكن التصدي لها».