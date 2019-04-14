علاج تجريبي للسرطان يثبت فعاليته لدى 75% من المرضى

المصدر: دبي- البيان الصحي

طوّر باحثون في شركة «لوكسو أونكولوجي» في ستامفورد (كونيتيكت) علاجاً أكثر دقة لمرض السرطان، أثبت فعاليته لدى 75% من المرضى.

وبدلاً من استهداف المواقع التي ينتشر فيها الورم السرطاني في الجسم، يستهدف العلاج الجديد التبدلات الجينية النادرة التي يعاني منها نحو 5 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

وهذا العقار المعروف بـ«لاروتريكتينب» نال تنويهاً سنة 2016 من وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية التي وصفته بالإنجاز الكبير.

ويوصى بتناوله مرة واحدة أو مرتين في اليوم، وهو يتفاعل مع آلية تؤدي إلى نمو السرطان ناجمة عن خلل جيني موروث قائم على مزيج من مستقبلات كاينيز ألتروبوماياسن.

وقال ليو ماسكارنهاس نائب مدير مركز الأطفال للسرطان وأمراض القلب في مستشفى الأطفال في لوس أنجليس الذي ساهم في هذه الدراسة «إنه فعلاً حل سحري لمرضانا».

أنواع

وشملت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن» رضعاً وأطفالاً ومراهقين وبالغين يعانون من أنواع متعددة من السرطان، مثل سرطانات الغدد اللعابية والساركومة الليمفية عند الأطفال والغدة الدرقية والقولون والرئة والجهاز المعدي المعوي والميلانوما.

وتراوحت أعمار المرضى الـ55 الذين شاركوا في التجربة الممتدة من 2015 إلى 2017، بين أربعة أشهر و76 عاماً. وكانوا يعانون إما من سرطانات في مراحل متقدمة محصورة في موقع معين وإما من أورام منتشرة في أعضاء متعددة من الجسم.

وتفاعل 75% من المرضى إيجاباً مع هذا العلاج منذ أول شهرين من البدء بالخضوع له.