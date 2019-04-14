فيتامين «سي» يقلل وقت المريض في الرعاية المركّزة

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة أن تناول فيتامين «سي» من الطرق الفعّالة لتقليل الوقت الذي يقضيه المريض في غرفة الرعاية المركّزة، وإن هناك أدلة على أنه يحقق نتائج إيجابية مع المصابين بأمراض مزمنة أو حوادث لتخفيف حاجتهم إلى البقاء تحت الرعاية على مدار الساعة، كما أنه وسيلة قليلة التكلفة.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعة هلسنكي الفنلندية وجامعة سيدني الأسترالية، وقام الباحثون بتحليل بيانات مرضى مصابين بأمراض مزمنة، مثل: فشل القلب والسكتة، إلى جانب المصابين بحوادث السيارات والحروق والالتهابات.

وأظهرت النتائج أن فيتامين «سي» يحسن التمثيل الغذائي، ويدعم المناعة، ويعتبر من المغذيات الرئيسية، التي يحتاج إليها المصاب بمرض مزمن، في الوقت الذي لا يستطيع الجسم تخزين هذا الفيتامين كما يفعل مع مغذيات أخرى.

ولفتت نتائج الأبحاث إلى أن بعض الأمراض المزمنة تتسبب في انخفاض مستوى فيتامين «سي» بالدم، في الوقت الذي يحتاج فيه مريض الرعاية الخاصة إلى نحو 4 غرامات من الفيتامين كل يوم، وهي أضعاف الكمية التي يحتاجها الشخص السليم والتي تبلغ 0.1 غرام في اليوم.