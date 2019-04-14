دواء جديد لالتهاب الكبد الوبائي

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أكدت شركة «جيليد ساينسيز» الأمريكية للصناعات الدوائية أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية «إف دي إيه» وافقت على استخدام عقار «هارفوني» لعلاج الفيروس الكبدي الوبائي «سي» على نطاق واسع.

وقالت الشركة في بيان: إن بالإمكان الآن استخدام الدواء لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الحاد «سي» بأنواعه الفرعية المختلفة وممن أصيبوا معه بفيروس الإيدز.

ووافقت «إف دي إيه» أيضاً على استخدام قرص واحد من العقار يومياً مع عقار المضاد الفيروسي ريبافرين لمدة 12 أسبوعاً كعلاج بديل عن عقار «هارفوني» منفرداً الذي يستخدم لمدة 24 أسبوعاً لعلاج مرضى التليف الكبدي.