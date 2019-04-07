تجارب نحو علاج فعّال للأرق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

اكتشف مجموعة من العلماء في جامعة أكسفورد الآلية التي يستخدمها المخ في عملية النوم، من خلال دراسة قاموا بها أخيراً.

وقد أجريت الدراسة على ذبابة الفاكهة، التي تشترك في نحو 75% من الجينات والسلوكيات مع البشر بما في ذلك آلية النوم، إذ قام العلماء بتعريض الذبابة لنوع معين من الضوء أدى إلى نومها بشكل سريع.

ويأمل فريق العلماء بأن يحدث الشيء نفسه مع البشر، مما يفتح الباب أمامهم لإيجاد علاج فعّال للأرق الذي يتسبب في أمراض قاتلة للكثير من الأشخاص حول العالم.

فعالية

من جهته، قال مدير مركز أكسفورد للدراسات العصبية والسلوك إن الأرق يسهم بشكل فعّال في تلف الخلايا الذي ينجم عن عدم الاحتراق الكامل للأكسجين الذي يتسبب بدوره في الإصابة بالإجهاد التأكسدي.

يُذكر أن آلية النوم التي تحدث في الدماغ ظلت مجهولة طوال السنوات الماضية، رغم الدراسات والأبحاث الكثيرة التي أجريت في هذا المجال، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.