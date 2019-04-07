ابتكار لقاح مضاد للسل

المصدر: Ⅶدبي _ البيان الصحي

عرض علماء روسيا لقاحاً جديداً مضاداً للسل للبالغين، بعد أن اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية والمرحلة الأولى للاختبارات السريرية.

وأعلنت تاتيانا ياكوفليفا، النائبة الأولى لوزيرة الصحة، أنه «في السنة الحالية، ستنتهي المرحلة الثانية للاختبارات السريرية. وسوف نحصل على لقاح جديد للبالغين وفقاً لمجلة رامبلر».

وأضافت الوزيرة أن اللقاح الجديد سيقي الأطفال والبالغين الذين لقحوا في طفولتهم بلقاح «بي سي جي»، حيث بفضل اللقاح الجديد سيتمكن البالغون من استعادة الذاكرة المناعية والوقاية من مرض السل.