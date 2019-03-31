نتائج واعدة لدواء يدمّر خلايا النمط الظاهري الخرفي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

أجرى علماء جامعة «تكساس» في مدينة أوستن، في الولايات المتحدة الأمريكية أول اختبار سريري لمجموعة أدوية لتدمير خلايا النمط الظاهري الخرفي على متطوعين.

وأفاد موقع «Science Alert»، بأنّ نتائج الاختبار جاءت مشجعة وواعدة.

وكان قد اشترك في الاختبار، 14 متطوعاً يعانون من تليف رئوي مجهول السبب، يؤدي إلى الموت سريعاً، وخلال ثلاثة أسابيع، حصل المرضى على تسع جرعات من دواء dasatinib المستخدم في علاج سرطان الدم، ومركب كيريسيتين، الذي يدخل في مكونات العديد من المكملات الغذائية البيولوجية.

وساعد المستحضر المتكون من dasatinib وكيريسيتين في القضاء على الخلايا من النمط الظاهري الخرفي المتضررة جداً، وأصبح المرضى في نهاية الاختبار قادرين على المشي بشكل أفضل من السابق، إضافة إلى تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية، كما أنهم لم يعانوا من آثار جانبية من العلاج المستخدم.

وبحسب الباحثين، فإنّ هذا الاختبار استعرض فائدة المستحضر في علاج أمراض الشيخوخة التي ينسب لها التليف الرئوي مجهول السبب. ومن المفترض أن يشارك في الاختبار الثاني 15 شخصاً يعانون من التليف الرئوي و20 مريضاً يعانون من أمراض الكلى المزمنة، وإذا كانت النتائج إيجابية وأثبت المستحضر فعاليته، وسيتم اختباره على نطاق أوسع.