4 عادات تؤثر سلباً على ضغط الدم

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

يحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب نظام غذائي معين أو بسبب التمرينات الرياضية وعادات النوم، إلاّ أنّ هناك عادات أخرى لا يعرفها كثيرون تزيد من مضاعفات هذا المرض.

إليكم أربع عادات لها تأثير سلبي على ضغط الدم وهي:

أدوية

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كتلك التي تستعمل لعلاج الأوجاع والآلام البسيطة، أن يلاحظوا ارتفاعاً في ضغط الدم لديهم. وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات أو الاحتقان، أو تلك المستخدمة في تحديد النسل، بالإضافة إلى أدوية السرطان والمنشطات، يمكن أن تساهم في زيادة ضغط الدم.

القهوة والشاي

ينصح الأطباء بألا تتجاوز نسبة الكافيين اليومية 300 ميلي غرام، أي حوالي فنجانين إلى 3 من القهوة يومياً.

المكملات الغذائية

يمكن أن تؤدي المكملات الغذائية وبعض مكونات الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد تحتوي بعض الأطعمة، مثل الأجبان واللحوم المعالجة، وحتى منتجات الصويا، على مستويات عالية من التيرامين، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل مع مضادات الاكتئاب مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

القراءات الخاطئة

يخطئ كثير من الناس في قراءة ضغط الدم عبر أجهزة تستخدم في المنازل، وبناء على هذه القراءات يتخذون قرارات علاجية قد تؤتي نتائج عكسية. وينصح الأطباء عن قياس ضغط الدم في البيت التبول أولاً، وتجنب التدخين أو الكافيين لمدة 30 دقيقة، فضلاً عن الجلوس بهدوء لبضع دقائق قبل بدء القياس.