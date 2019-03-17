أسلوب مبتكر لعلاج مرضى «باركنسون»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

وجد باحثون من شركة فارماغنس ميديكال فارما أن زيادة مستويات البروتين الطبيعي يمكن أن تعيد توليد الخلايا الدماغية التالفة التي تتسبب في مرض باركنسون، إذا تم توصيلها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنابيب.

وقد تم إجراء تجارب من قِبل باحثين مختصين في مدينة بريستول البريطانية لمدة خمس سنوات على عدد من مرض الباركنسون. وفي نهاية التجربة، تماثل العديد من المرضى للشفاء التام، وتوقفت أعراض الارتجاف لديهم بشكل كامل، وتمكنوا من المشي بشكل طبيعي دون مساعدة.

وقال البروفيسور ستيفن جيل، وهو أحد المشاركين في الدراسة: «أثبتت هذه التجربة أننا نستطيع بشكل آمن ومتكرر أن نزرع البروتينات مباشرة في أدمغة المرضى على مدى شهور أو سنوات من خلال ميناء صغير يمكن زراعته خلف الأذن».

إنجاز

وأضاف: «هذا إنجاز كبير بالنسبة إلينا في مجال علاج الحالات العصبية مثل مرض باركنسون، نأمل بأن يتم اتباع هذا الأسلوب الجديد قريباً».

يُذكر أن نصف المشاركين في الدراسة، التي بدأت عام 2012 وانتهت عام 2017، خضعوا للعلاج على دفعات، وتحسنت حالتهم بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة.

ويجري حالياً التخطيط لإجراء تجارب أخرى في هذا المجال، للحصول على علاج نهائي، إضافة إلى تجارب مشابهة يمكن استخدامها في علاج أورام المخ والسكتات الدماغية، بحسب ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية.