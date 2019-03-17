علاج واعد من أوراق التبغ للسكري والالتهابات

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكّن باحثون بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية من استخدام أوراق التبغ في إنتاج كمية كبيرة من بروتين تنتجه كلية الإنسان بكميات ضئيلة ويقوم بضبط مستوى الالتهابات.

ويُعتقد أن البروتين الذي يُسمّى IL-37 يمكن أن يُستخدم في علاج السكري والتهابات المفاصل.

تنتج الكلى بروتين IL-37 بكميات ضئيلة لضبط مستوى الالتهابات في الجسم، وبإنتاجه تجارياً من التبغ يمكن توفير ولم يتم استخدام هذا البروتين من قبل في تجارب عديدة على الحيوانات بسبب عدم قدرة العلماء على إنتاجه بكميات كبيرة.

وتقوم كلية الإنسان بإنتاجه بكميات صغيرة داخل الجسم، وتؤدي هذه الكميات الضئيلة دوراً مهماً في ضبط مستوى الالتهابات.

وبحسب «جورنال سِل بلانيت ريبورتس» التي نشرت نتائج الدراسة يمكن الآن توفير هذا البروتين كدواء علاجي بأسعار معقولة، بعدما تمكّن العلماء من إنتاجه بكميات تجارية من خلال معالجة أوراق التبغ.

وتتزايد التهابات الجسم على نحو كبير بعد عمليات زراعة الأعضاء وخاصة الكلى، ما يعوق نجاح الزرع، لكن بواسطة هذا البروتين يمكن التغلّب على هذه المشكلة، إلى جانب خفض مستوى الالتهابات التي ينتج عنها مرض السكري والتهاب المفاصل.