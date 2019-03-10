تحذير طبي من الإفراط في تناول أدوية السعال المحتوية على الكوديين

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر أطباء بريطانيون من الإفراط في تناول المشروبات الدوائية الحاوية على مادة الكوديين، التي تباع من دون وصفة طبية. والكوديين مادة طبية مخدرة توصف طبياً لتسكين الآلام. وقال الأطباء: إن التناول المتواصل لتلك المشروبات قد يؤدي إلى التسمم وإلى فقدان الذاكرة القريبة.

وفي مقالة نشر في المجلة الطبية البريطانية «كايس ريبورتس» وصف الأطباء مرض فتاة سليمة تعرضت لحالة حادة من التشوش العقلي بعد الإفراط في تناول أدوية سعال تباع دون وصفة طبية، حاوية على الكوديين. وتظهر أعراض التسمم بالكوديين على شكل هبوط في الجهاز العصبي، وضعف في التنفس، وحكة جلدية شديدة، وتوهج الوجه.