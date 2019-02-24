ألمانيا ترجّح القضاء على السرطان في 20 سنة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريح له أن التغلب على مرض السرطان أمر ممكن في المستقبل المنظور، مشيراً لصحيفة راينيشه بوست الألمانية، إلى وجود فرص جيّدة للتغلب على مرض السرطان في غضون 10 أعوام إلى 20 عاماً.

وأوضح شبان أن التقدم الطبي هائل والبحث العلمي واعد، والمعرفة زادت بشكل ملحوظ، لافتاً في السياق نفسه إلى وجود تقدم في اكتشاف السرطان والوقاية منه.

ويُعد السرطان ثاني أكبر سبب للوفاة في ألمانيا بعد أمراض القلب والدورة الدموية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن نحو 25% من حالات الوفاة في ألمانيا عام 2015 كانت بسبب أمراض السرطان.