وظائف الكلى تتأثر بالسمنة المفرطة

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

كشفت دراسة أنه من الأرجح أن تتدهور وظائف الكلى مع زيادة بدانة الشخص، بغض النظر عن معاناته من مشكلات في الكلى أو لا. ووجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة مرتين للإصابة بضعف وظائف الكلى مقارنة مع البالغين الذين يعانون من مجرد الزيادة في الوزن.

من جانبه، قال الدكتور أليكس تشانغ كبير باحثي الدراسة: «الوزن الزائد خصوصاً حول منطقة البطن يسبب كثيراً من التأثيرات الأيضية السلبية التي تؤثر في الكلى».

وقال تشانغ، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء، إن هذا الوزن الزائد يمكن أن ينشط الجهاز العصبي الودي الذي يفرز الهرمونات التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم ورفع ضغط الدم. كما أن هذا يجعل من الصعب على الجسم التخلص من السكريات الإضافية في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وأضاف تشانغ أن كل هذه الأمور سيئة بالنسبة للكلى، كما أن الالتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن المفرطة تضعف أيضاً وظائف الكلى .