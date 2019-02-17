علاج شافٍ لالتهاب المفاصل الرثياني

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

يعتبر التهاب المفاصل الرثياني rheumatoide Arthritis من أمراض المناعة الذاتية المستعصية على العلاج، ولا تتوفر في الصيدليات سوى الأدوية التي تعالج أعرض المرض ولا تشفيه حتى الآن. لكن العلماء الألمان من معهد فراونهوفر الألماني المعروف يتحدثون عن علاجٍ شافٍ يمكن أن يحدث ثورة في عالم المرض الذي يصيب 800 ألف ألماني.

وذكرت مصادر المعهد أن العلاج تم تطويره في إطار مشروع «إيدكيور»، الذي يعمل عليه فريق العمل من المعهد منذ سنوات. ويخطط المعهد حالياً لتأسيس شركة صيدلانية خاصة تتولى إنتاج العقار وتسويقه بدعم من حكومة ولاية هيسن ومن وزارة البحث العلمي الاتحادية.

بروتينات

وذكرت نادينه شنايدر، من معهد فراونهوفر للبيولوجيا الجزيئية في فرانكفورت، أن المرض يحدث حينما يشخّص نظام المناعي الجسدي بروتينات جسد المريض نفسه كأجسام غريبة ويبدأ بتحطيمها. ويكوّن نظام المناعة أجساماً مضادة للخلايا العظمية باعتبارها أجساماً غريبة. وتؤدي هذه العملية من ثم إلى انتفاخ المفاصل وظهور الآلام والتشوهات وفقدان المفاصل لوظائفها.

وطور الطريقة العلاجية الجديدة البروفسور هارالد بوركهاردت من معهد فراوههوفر بالتعاون مع البروفسور ريكارد هولمدال من معهد كارولينسكا السويدي في العاصمة ستوكهولم.

ويعتمد العلاج بالذات على وقف بروتين معين يكثر في جسم بعض الناس ويجعلهم أكثر عرضة لالتهاب المفاصل الرثياني من غيرهم.

ويركز العلاج على «الجسم المضاد لكريات الدم البيضاء البشرية» Human Leukocyte Antigen، الذي يختصر ب HLA، هو المسؤول عن تشخيص خلايا الجسم كأجسام غريبة من قبل نظام المناعة الجسدي. وكشفت الدراسات السابقة أن هذا العامل يكثر في دماء الأوروبيين والأميركيين الشماليين الذين يعانون من التهاب المفاصل الرثياني. وتم تشخيص هذا العامل في دماء 50 في المئة من الأوروبيين المعانين من هذا المرض.

تجارب

وتؤكد الباحثة شنايدر أن التجارب على العقار لم تكشف عن مضاعفات أو اختلاطات تذكر. وقدرت شنايدر أن يكون العقار في الصيدليات بعد سنة 2019 حيث سيشهد ذلك العام أول التجارب السريرية للعقار على البشر. وأشارت إلى أن العقار لا يعالج أعراض المرض ويخففها فقط، وإنما يشفي من التهاب المفاصل الرثياني، كما أنها لا تتوقع أن تكون الأعراض الجانبية أكثر من الآلام والأعراض التي يسببها المرض.